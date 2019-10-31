Турция обсуждает с Россией передачу захваченных ею в плен сирийских военных

ТАСС, 31 октября. /ТАСС/. Турецкие военные ведут переговоры с российскими коллегами относительно передачи РФ 18 военнослужащих Сирии, захваченных в плен на севере страны формированиями, поддерживающими Анкару. Об этом в четверг сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Идут переговоры с российской стороной относительно передачи ей 18 задержанных военнослужащих режима (сирийской армии - прим. ТАСС). Двое из них были ранены, они получили медицинскую помощь", - цитирует министра телеканал NTV. Акар также указал, что командование "передало президенту [Турции Тайипу Эрдогану] данные о ситуации и получило от него распоряжения".

29 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на курдские источники сообщил, что формирования вооруженной сирийской оппозиции захватили в плен солдат сирийской армии на северо-востоке Сирии в населенном пункте Телль-Тамер. Там произошли столкновения турецких войск и протурецких сил с сирийскими силовиками.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. Эти миссии, как ожидается, начнутся в пятницу.