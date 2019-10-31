В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова. Такое мнение высказал в четверг на брифинге в Вашингтоне помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Большой путь был пройден с тех пор, как [автомат] АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру", - утверждал он.

"С помощью целевой продажи таких систем, как С-400, Россия стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности, чтобы создать препятствия для нашей способности поставлять им наиболее передовые средства обороны", - считает Купер.

"Мы живем в трудные времена. Мы были бы наивными, если бы думали, что страны мира не имеют другого выбора, кроме как становиться партнерами Америки", - подытожил помощник госсекретаря.