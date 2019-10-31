Украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль Народной милиции ДНР

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили противотанковую управляемую ракету по санитарному автомобилю Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), в результате ранены водитель и санинструктор. Об этом в четверг сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Управления Народной милиции республики.

По ее данным, военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "со стороны населенного пункта Новогригоровка выпустили противотанковую управляемую ракету по медицинскому автомобилю, ехавшему в направлении села Белая Каменка для оказания помощи заболевшему ребенку".

В пресс-службе добавили, что на санитарном автомобиле присутствовали все необходимые маркировки, включая красный крест. В результате попадания ракеты в автомобиль водитель и санинструктор получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.