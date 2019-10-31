Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль Народной милиции ДНР

В Народной милиции республики сообщили, что в результате попадания ракеты в автомобиль были ранены два человека

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили противотанковую управляемую ракету по санитарному автомобилю Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), в результате ранены водитель и санинструктор. Об этом в четверг сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Управления Народной милиции республики.

По ее данным, военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "со стороны населенного пункта Новогригоровка выпустили противотанковую управляемую ракету по медицинскому автомобилю, ехавшему в направлении села Белая Каменка для оказания помощи заболевшему ребенку".

В пресс-службе добавили, что на санитарном автомобиле присутствовали все необходимые маркировки, включая красный крест. В результате попадания ракеты в автомобиль водитель и санинструктор получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
В США заявили, что будут вводить санкции против Ирана до диалога о новом ядерном договоре
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук считает, что американские санкции "стали причиной разрушения иранского нефтяного сектора"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС