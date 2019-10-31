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Обновлено 

СМИ: турецкие военные обстреляли деревню на севере Сирии

По данным телеканала El Ekhbariya, погибли четверо мирных жителей

ТАСС, 31 октября. Сирийский телеканал Al Ekhbariya сообщил в четверг сообщил в четверг об обстреле турецкими военными села Телль-Вард, расположенного юго-восточнее приграничного сирийского города Рас-эль-Айн. Утверждается, что жертвами обстрелов стали четверо мирных жителей.

По сообщению телеканала, все погибшие являются членами одной семьи. Снаряд попал в принадлежащий им дом.

Ранее в четверг телеканал сообщил о гибели женщины и ранении четверых гражданских лиц в Телль-Варде.

В среду сирийские СМИ информировали о столкновениях между турецкими военными и воюющими на их стороне формированиями вооруженной сирийской оппозиции, с одной стороны, и сирийской армией - с другой, в Телль-Варде. Утверждалось, что по деревне была нанесена серия артиллерийских ударов.

В начале октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" для создания там буферной зоны. 13 октября агентство SANA сообщило, что Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север страны, чтобы противостоять турецкой армии. За несколько дней сирийская армия без боя заняла ряд населенных пунктов в курдских районах, выйдя 17 октября к границе с Турцией.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

В новость были внесены изменения (17:34 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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