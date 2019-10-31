Джонсон пообещал вывести страну из ЕС не позднее 31 января в случае победы на выборах

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что королевство покинет Евросоюз не позднее 31 января, если Консервативная партия одержит победу на досрочных выборах в британский парламент. Об этом глава правительства, посетивший в четверг Кембридж, заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Если вы проголосуете за нашу партию, и если нам удастся осуществить нашу программу [по Brexit], которая полностью готова, то мы покинем Евросоюз не позднее 31 января следующего года", - сказал Джонсон. Внеочередные выборы в британский парламент, решение провести которые Палата общин приняла во вторник, состоятся 12 декабря.

Великобритания должна была покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку - до 31 января 2020 года. Джонсон согласился на предложение ЕС, которое оставляет возможность осуществить Brexit 30 ноября или 31 декабря, если к этому моменту условия выхода страны из ЕС одобрят Палата общин и Европарламент.