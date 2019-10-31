ДНР подтвердила начало мероприятий по разведению сил и средств у Петровского 4 ноября

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Мероприятия по разведению сил и средств противоборствующих сторон у села Петровское в Донбассе начнутся 4 ноября. Об этом в четверг заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"29 октября контактная группа в Минске согласовала две ключевые, фиксированные даты мероприятий на участке разведения в районе населенного пункта Петровское в соответствии с ранее утвержденным контактной группой планом-графиком: 4 ноября - для начала практических действий по устранению нарушений на данном, разведенном еще в 2016 году участке, и 2 ноября - для начала проведения подготовительных мероприятий (отправка в СММ ОБСЕ информации об отводимых силах и средствах и на следующий день 3 ноября - отправка уведомления о готовности к разведению)", - заявила она.

"Как мы видим на примере Золотого, при желании оказалось вполне возможным усмирить радикально настроенные вооруженные элементы и запустить процесс разведения, - уверена министр. - 4 ноября мы увидим, воспринимают ли соответствующие силы президента Украины как своего верховного главнокомандующего, приказ которого они должны выполнить. С нашей стороны готовность к выполнению плана-графика была подтверждена неоднократно. Силы Народной милиции ДНР по-прежнему готовы возобновить обязательства по разведению".

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату предстоящего разведения сил в Петровском. По его словам, оно начнется 4 ноября, если на протяжении недели в этом районе будет поддерживаться режим тишины.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись.

Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского. 30 июня стороны наконец отвели войска в районе Станицы Луганской. Во вторник, 29 октября, начался отвод сил и средств в Золотом.