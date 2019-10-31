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Reuters: более 70 человек погибли в результате протестов в Эфиопии

Как сообщили власти страны, 409 человек были задержаны

ТАСС, 31 октября. По меньшей мере 78 человек погибли в результате протестов, охвативших на прошлой неделе ряд регионов Эфиопии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Абия Ахмеда.

По словам представителя, 409 человек были задержаны из-за беспорядков. В настоящее время власти продолжают вести расследование.

Ранее сообщалось о 67 погибших и 213 пострадавших.

На прошлой неделе в течение трех суток в различных частях Эфиопии возникали волнения, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и подразделениями сил безопасности. В ряде районов противостояние демонстрантов и полиции переросло в межконфессиональную и этническую конфронтацию общин.

Волнения произошли после того, как известный эфиопский политический активист Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой, а государственные службы безопасности пытаются организовать на него покушение.

Выпускник Стэнфордского университета Джавар Мухаммед получил широкую известность как организатор молодежного движения, которое сыграло существенную роль в протестном движении в 2016-2017 годах. В 2018 году оно привело к власти премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. В тот период Мухаммед был его сторонником. Однако в последние месяцы, как отмечает телеканал Al Jazeera, отношения между ними ухудшились.

Теги
Эфиопия
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