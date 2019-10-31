Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США провела в четверг первое голосование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, инициированной ранее Демократической партией. Нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, которая официально поддерживает начатые демократами расследования действий республиканца Трампа. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

Резолюция предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать такие расследования. Их цель, как гласит резолюция, - выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки".

Документ подразумевает начало публичной части этих разбирательств, в том числе проведение открытых слушаний на Капитолийском холме. До сих пор слушания в рамках процедуры импичмента были закрытыми.

За резолюцию проголосовали 232 законодателя, против - 196. Для ее одобрения требовалось простое большинство в 218 голосов. Как и ожидалось, при рассмотрении этого вопроса произошел раскол по партийной принадлежности: республиканцы выступили против (194, трое законодателей не приняли участия в голосовании), демократы - за (231, еще один не принимал участия в голосовании). При этом в стане демократов двое (их имена пока не известны) проголосовали против резолюции. Вместе с демократами в поддержку резолюции выступил еще один независимый законодатель.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

В новость были внесены изменения (19:07 мск) - добавлены подробности.