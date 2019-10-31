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Начало процедуры импичмента Трампа
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Белый дом обвинил демократов в трате времени на "сфабрикованный импичмент"

Вместо этого им следует уделить внимание рассмотрению реформ, "которые влияют на реальные семьи", считает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, тратят время на "сфабрикованный импичмент", а не на рассмотрение реформ, призванных улучшить жизнь простых американцев. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм по итогам первого голосования конгрессменов в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, инициированной ранее Демократической партией.

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"Вместо того, чтобы сосредоточиться на актуальных вопросах, которые влияют на реальные семьи, как, например, сокращение масштабов насилия с применением оружия, ратификация USMCA (The United States - Mexico - Canada Agreement, Торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады), повышение качества медицинского обслуживания, снижение стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту, обеспечение безопасности нашей южной границы и модернизация нашей устаревшей инфраструктуры, демократы предпочитают ежедневно тратить время на сфабрикованный импичмент - откровенно предвзятую попытку уничтожить президента", - отметила пресс-секретарь.

"Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают. [Спикер Палаты представителей] Нэнси Пелоси и неуравновешенная одержимость демократов этой незаконной процедурой импичмента не вредят президенту Трампу, они вредят американскому народу", - отметила Гришэм.

Трампа оставили без права на защиту

Кроме того, считает она, голосованием по импичменту демократы "закрепили в правилах Палаты представителей неприемлемые нарушения надлежащей правовой процедуры" в отношении американского лидера и республиканцев. По мнению пресс-секретаря Белого дома, демократы "проводили тайные, закрытые заседания, блокировали участие [в них] администрации [США] и теперь проголосовали за то, чтобы разрешить проведение второго раунда слушаний, которые до сих пор так и не предоставили администрации право на надлежащую правовую процедуру". "Демократы хотят вынести вердикт, не давая администрации и шанса выступить в свою защиту. Это несправедливо, неконституционно и, по сути, не по-американски", - заключила Гришэм.

Ранее в четверг нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, которая официально поддерживает начатые демократами расследования действий республиканца Трампа. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей. Резолюция предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать такие расследования. Их цель, как гласит резолюция, - выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки". После завершения голосования конгрессменов Трамп написал в Twitter: "Величайшая "охота на ведьм" в американской истории!".

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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