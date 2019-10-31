Елизавета II подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов

Ранее на этой неделе законопроект, внесенный правительством, получил одобрение обеих палат парламента. Теперь Палата общин, нижняя палата законодательного органа, должна быть распущена 6 ноября для того, чтобы политические партии успели провести избирательные кампании, на что отводится 25 дней.

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу. Это произошло в четверг после того, как его подписала королева Великобритании Елизавета II.

Путем досрочных выборов премьер-министр Борис Джонсон попытается вывести из тупика процесс согласования парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit. Правящая Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин, без которого она не может провести сделку с ЕС, согласованную 17 октября.

Сводный опрос общественного мнения, подготовленный газетой Financial Times на основании всех социологических исследований последнего времени, показывает лидерство правящей партии. Консерваторы прочно удерживают первое место с 35% голосов избирателей. Лейбористская партия идет на второй строчке с 25% голосов, у Либерально-демократической партии Великобритании - 18%, у новой партии Brexit, которая сейчас не представлена в парламенте, - 11%.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку. Джонсон согласился на это предложение.