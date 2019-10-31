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Военная операция Турции на севере Сирии

Источник: МИД Турции вызвал посла Франции

Это связано с принятием французским парламентом резолюции с осуждением турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, отметил источник в МИД республики

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции вызвало в четверг посла Франции Шарля Фриса в связи с принятием французским парламентом резолюции с осуждением турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД республики.

"В наше министерство был вызван посол Франции, чтобы высказать ему наши переживания из-за принятого французским парламентом решения об операции "Источник мира", - сказал собеседник агентства.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло на своем заседании в среду резолюцию с осуждением военной операции Турции к востоку от реки Евфрат в Сирии. Нацсобрание Франции заявляет, что "скорбит" по "многим сотням погибших" и напоминает, что около 300 тысяч человек "находятся в настоящее время на дорогах изгнания". Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал принятие этой резолюции, подчеркнув, что "ситуация остается очень тревожной" и грозит тем, что "будут сведены на нет пять лет борьбы международной коалиции против "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка).

В начале октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" для создания там буферной зоны. 13 октября агентство SANA сообщило, что Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север страны, чтобы противостоять турецкой армии. За несколько дней сирийская армия без боя заняла ряд населенных пунктов в курдских районах, выйдя 17 октября к границе с Турцией.

Теги
ТурцияФранцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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