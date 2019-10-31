Конституционный комитет Сирии пока не смог определить состав "редакционных групп"

ЖЕНЕВА, 31 октября. /ТАСС/. Участники Конституционного комитета Сирии по итогам второго дня переговоров не смогли определить состав редакционных групп, в которые войдут по 15 представителей каждой делегации для детальной работы над будущим основным законом арабской республики. Об этом в четверг сообщил ТАСС делегат от сегмента гражданского общества Самир Масаад.

"Пока нет, эта тема еще обсуждается", - ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Масаада, тон беседы между участниками заседания нельзя было назвать дружественным, но и враждебных заявлений на нем не звучало.

В свою очередь, другой представитель делегации гражданского общества, Самар Салех, обратил внимание на то, что одной из главных тем дискуссии стала борьба с терроризмом.

В состав Конституционного комитета, сформированного в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.