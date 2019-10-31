Республиканец в Конгрессе США назвал "советскими" методы инициаторов импичмента Трампа

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

"Что [глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США] Адам Шифф пытается скрыть? За закрытыми дверями Шифф пытается провести импичмент, - сказал республиканец в эфире Fox News. - Он пытается отменить результаты выборов 2016 года за год того, когда американцы снова будут выбирать президента". "Возможно, в СССР это было что-то обычное, но такого не должно быть в США", - утверждал он.

Палата представителей приняла в четверг резолюцию в поддержку импичмента президента. Документ официально поддерживает начатые демократами расследования действий республиканца Трампа. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.

Перед процедурой первого голосования в данном деле Скалис заявил, что это беспрецедентно. "Это советские правила, - произнес он. - Мадам [спикер Палаты представителей Нэнси] Пелоси, если вы посмотрите на резолюцию, то увидите, какая она односторонняя". Законодатель пришел на заседание с плакатом, на котором были изображены собор Василия Блаженного, серп и молот, а также размещена надпись "37 дней процедур импичмента в советском стиле".

24 сентября Палата объявила о запуске процедуры импичмента. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.