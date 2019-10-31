Источник: Чавушоглу и Помпео обсудили решения США о геноциде и санкциях

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. В ходе беседы обсуждались принятые Палатой представителей проекты, а также [обстановка] в Сирии", - отметил собеседник агентства.

Палата представителей Конгресса США во вторник признала геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Тогда же нижняя палата Конгресса поддержала и законопроект о санкциях в отношении Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

По мнению американских обозревателей, данные шаги приведут к серьезному ухудшению американо-турецких отношений.