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Палестино-израильский конфликт
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Израиль поразил два военных поста ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

Ранее 31 октября сообщалось, что ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Танк и самолет израильской армии нанесли в четверг удары по двум постам радикального палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня вечером (31 октября) ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ некоторое время назад танк и самолет Армии обороны Израиля нанесли удары по двум военным постам ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в заявлении военных.

В четверг армейская пресс-служба проинформировала, что военные засекли запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю и что для ее перехвата была задействована система ПВО "Железный купол". До этого сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуцев Беэри и Алюмим, расположенных близ границы к востоку от палестинского анклава.

Израильское государственное радио Kan сообщило, что запущенная радикалами ракета не была перехвачена и упала в незаселенной местности. О пострадавших и ущербе сведений не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запускали ракеты по Израилю 11 сентября. 24 октября действующие в приморском анклаве группировки осуществили пробный пуск ракеты, которая не была направлена в сторону еврейского государства и упала в море.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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