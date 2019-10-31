В ООН заявили, что полиция Косова не имела оснований задерживать сотрудников организации

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Полиция самопровозглашенного Косова своими действиями, в результате которых сотрудник ООН россиянин Михаил Краснощеков получил множественные травмы, нарушила права человека и резолюцию Совета Безопасности. Об этом заявил в четверг специальный представитель генерального секретаря и глава миссии ООН в Косове Захир Танин.

28 мая полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых были двое сотрудников ООН, включая Краснощекова. Россиянин получил тяжелые травмы головы и лица. В четверг глава миссии ООН представил Совбезу однозначные результаты проведенного организацией расследования инцидента.

"Арест и задержание сотрудников миротворческой миссии, когда они находились при исполнении, а также начало в отношении них расследования нарушают их дипломатический иммунитет, - сказал Танин. - Чрезмерное применение силы, проникновение на территорию миссии, а также юридическое преследование сотрудников ООН нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, а также права человека".

Он заявил, что объявление сотрудников персонами нон грата, как это сделали власти Косова, в целом неприменимо к персоналу ООН. "Такие действия неприемлемы и не должны допускаться", - подчеркнул Танин.

Виновные должны быть наказаны

Представитель ООН сообщил, что в ходе разбирательства специально созданная группа допросила более 50 свидетелей, изучила фото- и видеоматериалы. "Расследование не нашло никаких подтверждений обвинений в адрес двух сотрудников миссии. Группа [по расследованию] подтвердила, что они оба находились на службе в момент ареста. Их арест был произведен несмотря на то, что они четко представились как сотрудники ООН", - констатировал он.

При этом во всемирной организации нашли "убедительные доказательства чрезмерного применения силы со стороны полиции Косова". "В результате этих действий господин Краснощеков получил переломы затылочной и боковой частей черепа, скул и верхней челюсти, также у него были зафиксированы сильный стресс и тревожно-депрессивная реакция", - сказал Танин.

"Власти Косова должны провести разбирательство в отношении косовских полицейских, причастных к инцидентам, для привлечения к должной ответственности, - заключил он. - Кроме того, институты власти Косова должны принять меры, чтобы подобные инциденты не повторились".

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