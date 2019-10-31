Оппозиция Сирии заявила, что продвинуться в реформировании конституции пока не удалось

ЖЕНЕВА, 31 октября. /ТАСС/. Участники сирийского Конституционного комитета пока не достигли каких-то решений по реформе основного закона, но определили кандидатов для малой группы для работы над ее конкретными положениями. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель списка Конституционного комитета от оппозиции Фирас аль-Халиди.

"Мы определили представителей для работы в малой группе, которая займется непосредственно разработкой конституционной реформы, - сказал он. - Пока других решений не достигнуто".

Аль-Халиди добавил, что Конституционный комитет продолжит работу в пятницу и, возможно, в субботу, после чего большинство участников покинут Женеву. "Со следующей недели работа будет вестись в малой группе, - продолжил он. - Что касается сроков следующей встречи комитета в полном составе, то они еще не согласованы".

По словам аль-Халиди, работа над конституционной реформой на заседании в четверг еще не началась, хотя, по его мнению, у участников есть определенные представления о принципах, которые должны быть в ней отражены. "Это - права человека, разделение полномочий между президентом и парламентом, - отметил он. - Здесь есть сложности".

При этом аль-Халиди указал, что оппозиция, несмотря на противоречия с правительством, намерена продолжать работу в Конституционном комитете и не планирует покидать его. "Мы продолжим работу ради будущего Сирии, несмотря на попытки делегации правительства поднимать шум и выдвигать обвинения в наш адрес", - сказал он.

Другой представитель списка оппозиции Муханнад Длейкан сообщил, что не видит ничего плохого в том, что на заседании Конституционного комитета в четверг обсуждались преимущественно политические вопросы, а не собственно конституционная реформа. "Да, на первом заседании мы затронули политические вопросы. Нет никакой проблемы в обсуждении политических вопросов с тем, чтобы скорее закончилась эта напряженность в нашей стране.

И мы еще поговорим о конституционных проблемах", - добавил он.

О комитете

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Первое заседание комитета состоялось 30 октября.