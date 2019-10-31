СМИ: США поддерживают президента Гаити и призывают оппозицию к диалогу

ГАВАНА, 1 ноября. /ТАСС/. США поддерживают президента Гаити Жовенеля Моиза и выступают за диалог между властями и оппозицией карибской страны. Об этом в четверг сообщил портал Haiti Libre.

"Мы признаем, что гаитяне устали, что гаитяне хотят работать, они хотят лучшей жизни. Вот почему мы призываем все политические силы как можно скорее сесть за стол переговоров и начать диалог, чтобы обсудить формирование правительства", - приводит портал слова заместителя помощника госсекретаря США Джона Печовски.

По его словам, многомесячный политический кризис в Гаити отличается от ситуации в Венесуэле, поскольку руководство Гаити является "демократическим". "Разница в том, что Жовенель Моиз и политические институты Гаити являются демократическими. [Президент Венесуэлы Николас] Мадуро не является демократическим лидером, он не был избран на свободных и честных выборах, ему не хватает политической легитимности. Вот почему мы поддерживаем правительство Гаити", - отметил дипломат.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, винят власти в росте инфляции, коррупции и общем ухудшении экономической ситуации. В октябре председатель Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Гаити Гари Бодо и председатель Сената Гаити Карл Мюрат Кантав предложили президенту рассмотреть возможность отказа от должности, но Моиз заявил, что "не собирается сбегать".