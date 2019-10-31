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Глава ВВС Британии считает, что подлодки РФ более не смогут укрываться у берегов страны

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Российские подлодки не смогут в скором времени укрываться у берегов Соединенного Королевства. С таким утверждением выступил в четверг начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майкл Уигстон, комментируя поставку первого из девяти патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon ("Боинг P-8 Посейдон").

"Этот в корне меняющий расклад сил противолодочный самолет для морского патрулирования способен обнаружить самые современные подводные лодки, которые Россия имеет сейчас на вооружении, и следить за ними", - сказал он в интервью газете "Дейли телеграф". "Они должны признать, что им негде спрятаться", - считает Уигстон.

Всего для британских ВВС планируется закупить девять новых противолодочных самолетов нового поколения, созданных на базе лайнера Boeing 737-800. На эти цели в 2015 году направили 3 млрд фунтов (3,9 млрд долларов).

Первый самолет вылетел в четверг с заводского аэродрома компании Boeing в Сиэтле и приземлился на базе американских ВМС Джексонвиль в штате Флорида. Здесь пилоты и эксперты британских ВВС пройдут подготовку по управлению "Посейдоном" и его использованию. На базу своего будущего постоянного базирования Лоссимут в Шотландии первый самолет должен прибыть в начале 2020 года, а поставка всей партии из девяти машин должна быть завершена к ноябрю 2021 года.

В посольстве РФ в Великобритании уже неоднократно отмечали, что британские политики и военные пугают население страны угрозами, якобы исходящими со стороны России, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета страны.

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