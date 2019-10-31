Белый дом объявил о выдвижении эмиссара по КНДР Бигана на пост первого замгоссекретаря

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение о выдвижении кандидатуры спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть... Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря", - говорится в заявлении.

Он призван заменить Джона Салливана, выдвинутого на должность посла в Москве. Как сообщает при этом агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, Биган сохранит и свои нынешние обязанности в качестве спецпредставителя по КНДР. Кандидатура теперь требует утверждения со стороны Сената Конгресса.

17 октября Трамп предложил верхней палате высшего законодательного органа США рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла в Москве. 3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на этом посту. Он был назначен руководителем американской дипмиссии в России в октябре 2017 года. В начале августа Хантсман подал Трампу прошение об отставке.