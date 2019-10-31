Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: Вашингтон хочет дополнить список стран, гражданам которых закрыт въезд в США

США не планируют вводить запрет для всех намеченных стран одновременно, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Американская администрация изучает вопрос внесения еще нескольких стран в список государств, гражданам которых закрыт въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их данным, запрет на въезд в США призван стать мерой давления на власти тех стран, которые отказываются делиться электронной документацией и информацией с американскими коллегами. Таких государств пока насчитывается менее пяти. Вашингтон ставит перед собой цель убедить власти этих стран изменить свою позицию в сфере обмена информацией. Администрация США считает, что запрет на въезд - это самый действенный способ добиться желаемого.

Согласно публикации, США не планируют вводить запрет для всех намеченных стран одновременно. Ограничения разрабатываются с учетом специфики каждого государства.

Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Данная мера подверглась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения данного решения.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Беспорядки в Чили
Госдепартамент утверждает о причастности России к разжиганию противоречий в Чили
Москва стремится усугубить раскол, разжечь конфликт и выступать в качестве препятствия во время демократических дебатов, заявил представитель ведомства высокого ранга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС