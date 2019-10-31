Сирийский Конституционный комитет начал работу с политической дискуссии

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Дискуссии в первый полноценный день работы сирийского Конституционного комитета в Женеве в основном касались ситуации "на земле", и хотя привели к горячим спорам, но работу не блокировали.

Согласно плану офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, в четверг и пятницу все участники комитета - 150 человек - должны выступить с короткими заявлениями. После этого большинство его членов покинут Женеву, а работа над конкретными положениями конституционной реформы продолжится в малой группе из 45 человек (по 15 человек от представителей гражданского общества, правительства и оппозиции) на следующей неделе. Заседания комитета, в отличие от торжественного открытия, проходят в закрытом режиме.

Армия и террористы

План спецпосланника в основном удалось реализовать, однако вскоре выступления вылились в спор. По словам участников заседания, представители оппозиции критически отнеслись к высказываниям делегации правительства о борьбе с террористами, в число которых, по мнению оппозиционеров, Дамаск включает всех, кто борется против власти с оружием в руках, - то есть так называемую умеренную оппозицию. Делегация правительства настаивала на праве продолжать войну с террористами до полной победы.

"Работа идет, и идет нормально. Так было, пока кто-то не начал выступать против национальной сирийской армии, против ее действий по борьбе с террористами. Кто-то выступил в ответ, поднялся шум", - рассказала генеральный секретарь сирийского Демократического фронта, член делегации гражданского общества Сирии Мейс Крейди.

Хотя, по словам некоторых из членов комитета, последовавшая дискуссия была "горячей" и "шумной", к досрочному прекращению заседания и перерыву в работе она не привела. Дискуссии возобновятся в пятницу. "Да, на первом заседании мы затронули политические вопросы. Нет никакой проблемы в обсуждении политических вопросов с тем, чтобы скорее закончилась эта напряженность в нашей стране. И мы еще поговорим о конституционных проблемах", - прокомментировал ситуацию в работе комитета представитель списка оппозиции Муханнад Длейкан.

За обсуждением борьбы с террористами вопросы конституционной реформы обсудить в четверг не удалось. Тем не менее, как утверждают в делегации оппозиции, состав малой группы из 45 человек для конкретной работы в этом направлении уже сформирован. Между тем, представитель списка гражданского общества Самир Масаад сообщил, что этот вопрос пока еще обсуждается.

Делегация правительства не стала в четверг комментировать ход переговоров. Глава делегации, сопредседатель комитета Ахмед Кузбари, оставил без ответов вопросы журналистов после завершения встречи. Впрочем, это традиционная тактика поведения представителей правительства на переговорах в Женеве - брифинги проводятся исключительно по инициативе самой делегации, обычно по завершении переговоров.

Рабочая атмосфера

Обстановка вокруг заседания сирийского Конституционного комитета спокойная. Представители разных групп стараются меньше встречаться друг с другом за пределами офиса спецпосланника, однако при этом воздерживаются от публичных обвинений и оскорблений.

Если встреча министров астанинской "тройки" (РФ, Иран, Турция) в среду и открытие заседания в четверг привлекло большое количество международной прессы, в том числе западной, то начало конкретной работы и связанные с ней технические детали в четверг вызвал интерес журналистов, прежде всего, из стран, тесно вовлеченных конфликт вокруг Сирии и усилия по его урегулированию - арабских стран, России и Турции.