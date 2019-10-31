Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Сирийский Конституционный комитет начал работу с политической дискуссии

Заседания комитета проходят в закрытом режиме

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Дискуссии в первый полноценный день работы сирийского Конституционного комитета в Женеве в основном касались ситуации "на земле", и хотя привели к горячим спорам, но работу не блокировали.

Согласно плану офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, в четверг и пятницу все участники комитета - 150 человек - должны выступить с короткими заявлениями. После этого большинство его членов покинут Женеву, а работа над конкретными положениями конституционной реформы продолжится в малой группе из 45 человек (по 15 человек от представителей гражданского общества, правительства и оппозиции) на следующей неделе. Заседания комитета, в отличие от торжественного открытия, проходят в закрытом режиме.

Армия и террористы

План спецпосланника в основном удалось реализовать, однако вскоре выступления вылились в спор. По словам участников заседания, представители оппозиции критически отнеслись к высказываниям делегации правительства о борьбе с террористами, в число которых, по мнению оппозиционеров, Дамаск включает всех, кто борется против власти с оружием в руках, - то есть так называемую умеренную оппозицию. Делегация правительства настаивала на праве продолжать войну с террористами до полной победы.

"Работа идет, и идет нормально. Так было, пока кто-то не начал выступать против национальной сирийской армии, против ее действий по борьбе с террористами. Кто-то выступил в ответ, поднялся шум", - рассказала генеральный секретарь сирийского Демократического фронта, член делегации гражданского общества Сирии Мейс Крейди.

Хотя, по словам некоторых из членов комитета, последовавшая дискуссия была "горячей" и "шумной", к досрочному прекращению заседания и перерыву в работе она не привела. Дискуссии возобновятся в пятницу. "Да, на первом заседании мы затронули политические вопросы. Нет никакой проблемы в обсуждении политических вопросов с тем, чтобы скорее закончилась эта напряженность в нашей стране. И мы еще поговорим о конституционных проблемах", - прокомментировал ситуацию в работе комитета представитель списка оппозиции Муханнад Длейкан.

За обсуждением борьбы с террористами вопросы конституционной реформы обсудить в четверг не удалось. Тем не менее, как утверждают в делегации оппозиции, состав малой группы из 45 человек для конкретной работы в этом направлении уже сформирован. Между тем, представитель списка гражданского общества Самир Масаад сообщил, что этот вопрос пока еще обсуждается.

Делегация правительства не стала в четверг комментировать ход переговоров. Глава делегации, сопредседатель комитета Ахмед Кузбари, оставил без ответов вопросы журналистов после завершения встречи. Впрочем, это традиционная тактика поведения представителей правительства на переговорах в Женеве - брифинги проводятся исключительно по инициативе самой делегации, обычно по завершении переговоров.

Рабочая атмосфера

Обстановка вокруг заседания сирийского Конституционного комитета спокойная. Представители разных групп стараются меньше встречаться друг с другом за пределами офиса спецпосланника, однако при этом воздерживаются от публичных обвинений и оскорблений.

Если встреча министров астанинской "тройки" (РФ, Иран, Турция) в среду и открытие заседания в четверг привлекло большое количество международной прессы, в том числе западной, то начало конкретной работы и связанные с ней технические детали в четверг вызвал интерес журналистов, прежде всего, из стран, тесно вовлеченных конфликт вокруг Сирии и усилия по его урегулированию - арабских стран, России и Турции.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Беспорядки в Чили
Госдепартамент утверждает о причастности России к разжиганию противоречий в Чили
Москва стремится усугубить раскол, разжечь конфликт и выступать в качестве препятствия во время демократических дебатов, заявил представитель ведомства высокого ранга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС