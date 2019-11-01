В Госдепартаменте заявили о важности политического урегулирования в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Политическое урегулирование необходимо для разрешения гуманитарного кризиса в Венесуэле. Такое мнение выразила в четверг на брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

"Конечно, мы считаем, что политическое решение - это ключевой элемент, который поможет разрешить гуманитарный кризис. Сконцентрироваться нужно на том, чтобы [президент Венесуэлы Николас] Мадуро сел за стол [переговоров с оппозицией], чтобы добросовестно взаимодействовать, но, к сожалению, как мы видим, это не то, в чем он заинтересован. На протяжении всего переговорного процесса, частью которого был Мадуро, он использовал время и пространство, созданное переговорами и дискуссиями, чтобы дальше запугивать, изнурять, арестовывать и пытать представителей оппозиции, венесуэльской общественности, которые придерживаются других точек зрения", - сказала Филипетти.

При этом она отметила, что ситуация в Венесуэле является "крупнейшим гуманитарным кризисом в Западном полушарии, и фактически - это крупнейший гуманитарный кризис в мире, не вызванный войной или природной катастрофой".

В мае в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством Венесуэлы и его политическими противниками, организованных при посредничестве Норвегии. В августе официальный Каракас объявил об отказе участвовать в очередном раунде общения, объяснив свое решение "опасной и грубой агрессией" со стороны США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Правительство Венесуэлы и ряд представителей умеренной оппозиции 15 сентября договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого они будут общаться по широкому кругу вопросов. После этого Мадуро заявил, что власти республики готовы в любой момент возобновить переговоры при посредничестве Норвегии.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.