Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Турецкая сторона передала России 18 сирийских военнопленных

Они были задержаны в ходе разведывательных мероприятий к юго-востоку от города Рас-эль-Айна

ТАСС, 1 ноября. Турция заявила о передаче России 18 сирийских военнослужащих, захваченных в плен на севере арабской страны формированиями, поддерживающими Анкару. Сообщение об этом опубликовано в четверг на странице турецкого министерства национальной обороны в Twitter.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"18 элементов [сирийского] режима, задержанных в ходе разыскных, разведывательных и военных мероприятий к юго-востоку от города Рас-эль-Айна 29 октября, были переданы [российской стороне] в результате координации с властями Российской Федерации", - говорится в тексте.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о проведении переговоров с российскими коллегами относительно передачи РФ 18 сирийских военных. Отмечалось, что двое из них были ранены и получили медицинскую помощь.

29 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на курдские источники сообщил, что формирования вооруженной сирийской оппозиции захватили в плен солдат сирийской армии в населенном пункте Телль-Тамер на северо-востоке арабской республики. Там произошли столкновения турецких войск и протурецких сил с сирийскими силовиками.

Теги
ТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
СМИ: один из турецких буровых кораблей покинул Исключительную экономическую зону Кипра
Второе судно Yavuz не собирается покидать зону до 20 января, сообщила газета Cyprus Mail
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС