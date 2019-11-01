Турецкая сторона передала России 18 сирийских военнопленных

ТАСС, 1 ноября. Турция заявила о передаче России 18 сирийских военнослужащих, захваченных в плен на севере арабской страны формированиями, поддерживающими Анкару. Сообщение об этом опубликовано в четверг на странице турецкого министерства национальной обороны в Twitter.

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"18 элементов [сирийского] режима, задержанных в ходе разыскных, разведывательных и военных мероприятий к юго-востоку от города Рас-эль-Айна 29 октября, были переданы [российской стороне] в результате координации с властями Российской Федерации", - говорится в тексте.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о проведении переговоров с российскими коллегами относительно передачи РФ 18 сирийских военных. Отмечалось, что двое из них были ранены и получили медицинскую помощь.

29 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на курдские источники сообщил, что формирования вооруженной сирийской оппозиции захватили в плен солдат сирийской армии в населенном пункте Телль-Тамер на северо-востоке арабской республики. Там произошли столкновения турецких войск и протурецких сил с сирийскими силовиками.