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СМИ: один из турецких буровых кораблей покинул Исключительную экономическую зону Кипра

Второе судно Yavuz не собирается покидать зону до 20 января, сообщила газета Cyprus Mail

НИКОСИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Корабль Fatih, который являлся одним из двух турецких судов, осуществлявших буровые работы на кипрском шельфе, покинул Исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом сообщила газета Cyprus Mail.

Начиная с мая, Fatih стоял в 60 км к западу от города Пафос в пределах ИЭЗ Кипра в сопровождении военных кораблей Турции. Однако, по данным газеты, в четверг судно взяло курс на порт Анталья.

Второе судно, направленное Анкарой на кипрский шельф для осуществления буровых работ - Yavuz, по-прежнему остается в 7-м офшорном секторе ИЭЗ островной республики, лицензию на освоение которой получили французская компания Total и итальянская Eni. Yavuz прибыл в эту зону в октябре и, по сведениям издания, не собирается покидать ее до 20 января.

29 октября Cyprus Mail сообщила, что Турция распространила два навигационных телекса о предстоящих военных учениях в 7-м секторе ИЭЗ Республики Кипр. В ответ на это, по информации другой газеты - Phileleftheros, уже официальная Никосия распространила два своих телекса о проведении международных военных учений к западу и юго-востоку от острова Кипр.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра, которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.

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