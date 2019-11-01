Демократы в Конгрессе хотят через неделю опубликовать стенограммы слушаний по импичменту

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе планируют уже на следующей неделе приступить к публикации стенограмм показаний, которые давались за закрытыми дверями в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в четверг в эфире телекомпании CNN председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).
Он назвал надуманными замечания республиканцев в Палате представителей о том, что их коллеги из Демократической партии, пользуясь своим большинством, не дают достаточно времени на опрос бывших и действующих должностных лиц администрации США, вызываемых для дачи показаний в Конгресс. "Эти аргументы являются почти полностью ложными за одним единственным исключением", - утверждал конгрессмен. "Мы ожидаем, что начнем публиковать стенограммы на следующей неделе. Когда вы увидите эти стенограммы, то поймете, что республиканцам дается почти столько же времени [сколько демократам] на вопросы", - сказал глава спецкомитета по разведке.
Палата представителей провела в четверг первое голосование в рамках процедуры импичмента Трампа, инициированной ранее Демократической партией. Нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, которая официально поддерживает расследования действий президента США. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.
Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.
Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.