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Акции протеста в Гонконге

Китай не потерпит изменений принципа "одна страна - две системы" в отношении Гонконга

Пекин будет противостоять и сдерживать вмешательство внешних сил в дела Гонконга и Макао

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китай не потерпит изменений и вызовов принципу "одна страна - две системы" в отношении специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао. Об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва заявил глава комиссии по законодательной работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Шэнь Чуньяо.

"Управление Гонконгом и Макао в соответствие с принципом "одна страна - две системы" является важной частью системы государственного управления нашей страны и, конечно же, важным вопросом, который обсуждался в рамках четвертого пленума [ЦК КПК 19-го созыва", - сказал Шэнь Чуньяо.

"Мы не потерпим никаких вызовов принципу "одна страна - две системы", не потерпим никаких действий, направленных на разделение страны, наносящих ущерб национальной безопасности, - указал он. - Мы будем решительно противостоять и сдерживать вмешательство внешних сил в дела Гонконга и Макао".

Шэнь Чуньяо также отметил, что "Китай продолжит продвигать управление специальными административными районами КНР Гонконгом и Макао в соответствие с конституцией и основополагающими нормами законодательства, твердо защищать национальный суверенитет, безопасность, интересы развития, поддерживать процветание и стабильность в Гонконге и Макао в долгосрочной перспективе".

Четвертый пленум состоялся в Пекине 28-31 октября за закрытыми дверями. В нем приняли участие 202 члена ЦК КПК и 169 кандидатов в члены ЦК.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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