Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В Киеве заявили, что РФ должна выплатить репарации после завершения конфликта в Донбассе

При этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал недопустимым взимание средств с граждан Украины за восстановление неподконтрольных территорий

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Российская Федерация после окончания боевых действий в Донбассе должна выплатить Украине репарации. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В эфире украинского телеканала "1+1" он назвал Россию страной-агрессором и сказал, что вопрос о вложении средств Украины в восстановление региона следует решать только после выплаты репараций.

При этом министр назвал недопустимым взимание средств с граждан Украины за восстановление неподконтрольных территорий. "Пока мы можем говорить о восстановлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы - за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет", - отметил он.

Вместе с тем Криклий не назвал возможные затраты на будущее восстановление неподконтрольных территорий. "К ней нет доступа, а перед разработкой плана восстановления нужно будет провести ревизию и аудит", - заключил министр.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
СМИ: власти Сербии рассматривают возможность покупки систем С-400 в кредит
Газета "Вечерне новости" напомнила, что что группа сербских офицеров уже прошла обучение в России эксплуатации С-400
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС