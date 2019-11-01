В Киеве заявили, что РФ должна выплатить репарации после завершения конфликта в Донбассе

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Российская Федерация после окончания боевых действий в Донбассе должна выплатить Украине репарации. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В эфире украинского телеканала "1+1" он назвал Россию страной-агрессором и сказал, что вопрос о вложении средств Украины в восстановление региона следует решать только после выплаты репараций.

При этом министр назвал недопустимым взимание средств с граждан Украины за восстановление неподконтрольных территорий. "Пока мы можем говорить о восстановлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы - за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет", - отметил он.

Вместе с тем Криклий не назвал возможные затраты на будущее восстановление неподконтрольных территорий. "К ней нет доступа, а перед разработкой плана восстановления нужно будет провести ревизию и аудит", - заключил министр.