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Власти Филиппин ожидают визит Путина в 2020 году

В администрации филиппинского президента также назвали продуктивной поездку Родриго Дутерте в Россию

БАНГКОК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Филиппин рассчитывают, что президент России Владимир Путин посетит республику с официальным визитом в будущем году. Об этом заявил в пятницу на встрече с российскими журналистами руководитель департамента по связям с общественностью администрации филиппинского президента Мартин Анданар.

"Мы надеемся, что уже в будущем году состоится визит Путина", - сказал он. По его словам, недавний визит филиппинского лидера Родриго Дутерте в РФ "был очень продуктивным". Анданар также отметил, что между странами "есть несколько договоренностей о сотрудничестве, в том числе в сфере сельского хозяйства, медицинской промышленности, инфраструктурных проектах".

Дутерте посетил Россию с 1 по 5 октября, это был его второй визит в РФ, во время которого состоялась четвертая встреча с Путиным. Президент Филиппин также принял участие в заседании Валдайского клуба в Сочи, российско-филиппинском бизнес-форуме и встретился с филиппинской общиной.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичФилиппиныРоссияДутерте, Родриго
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