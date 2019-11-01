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Премьер Болгарии прокомментировал причины выдворения российского дипломата

Бойко Борисов сообщил, что дипломат якобы пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации

СОФИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в пятницу прокомментировал причины выдворения из страны российского дипломата. В интервью телеканалу bTV Борисов сообщил, что дипломат якобы пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.

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"Я не поддаюсь внешнему давлению: когда многие государства - наши партнеры - выдворяли российских дипломатов [в связи с "делом Скрипалей"], мы этого не сделали. Но когда дипломат высокого уровня вербует моих начальников, то мы отреагировали мгновенно. Мы показали не только политическую волю, но и указали на недопустимость вмешательства в наши внутренние дела и вербовки наших людей", - сказал Борисов. По его словам, человек, которого пытались завербовать, сообщил об этом соответствующим органам.

"Надеюсь, российская сторона по достоинству оценит работу, которую мы провели", - добавил премьер.

Борисов уточнил и причины отказа в выдаче визы военному атташе РФ, который должен был начать работу в российском посольстве в Софии, сообщив, что этот "российский гражданин находится в санкционных списках".

Руководство Болгарии объявило во вторник персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже. Прокуратура утверждала, что сотрудник посольства РФ занимался сбором информации, представляющей государственную тайну, касающуюся интересов Болгарии, ЕС и НАТО, в том числе проводил конспиративные встречи и вербовал болгарских граждан. Возбужденное уголовное дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет. 30 октября сотрудник посольства РФ, объявленный персоной нон-грата, покинул Болгарию.

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