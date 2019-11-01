Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Сербии считает, что в мире стали лучше понимать ситуацию в Косове

Как отметил Ивица Дачич, этому способствует активная позиции Белграда и его союзников

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуация в непризнанном Косове стала более понятна мировому сообществу благодаря активной позиции Сербии и ее союзников. Об этом заявил по итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвященного косовской теме, первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Сербии.

"На заседаниях СБ ООН читаются подготовленные речи государств - членов СБ, но заметна большая разница по сравнению с прошлыми годами. Очевидно, что Сербия очень усилила свою внешнеполитическую позицию, деятельность президента [Александара] Вучича и его участие в одном из заседаний СБ ООН, а также вся наша политика повлияли на лучшее понимание ситуации вокруг Косова и Метохии. На этом заседании никто не призывал другие страны признать независимость Косова, а этого никогда прежде не случалось, в основном это делают США, Великобритания, а в прошлый раз, кажется, и Германия. Вещи поменялись, но мы не можем быть довольны ситуацией", - заявил Дачич, отметив, что Приштина не только "не выполняет достигнутые договоренности", но и "отрицает их жизнеспособность".

По словам Дачича, ситуацию в Косове необходимо продолжать рассматривать в СБ ООН. Следующее заседание по Косову и Метохии пройдет в ООН в апреле 2020 года, указал министр.

Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования по факту нападения полиции самопровозглашенного Косова на сотрудников организации. Ранее ООН озвучила результаты расследования операции, проведенной косовским спецназом 28 мая, когда в ходе рейда приштинской полиции два сотрудника ООН, включая россиянина Михаила Краснощекова, получили травмы и были задержаны. Расследование признало действия полиции неправомерными и нарушающими резолюцию СБ ООН.

Теги
СШАГерманияВеликобританияСербияНебензя, Василий АлексеевичДачич, Ивица
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
СМИ: Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии
На сирийско-турецкой границе замечены несколько десятков внедорожников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС