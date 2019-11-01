Глава МИД Сербии считает, что в мире стали лучше понимать ситуацию в Косове

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуация в непризнанном Косове стала более понятна мировому сообществу благодаря активной позиции Сербии и ее союзников. Об этом заявил по итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвященного косовской теме, первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Сербии.

"На заседаниях СБ ООН читаются подготовленные речи государств - членов СБ, но заметна большая разница по сравнению с прошлыми годами. Очевидно, что Сербия очень усилила свою внешнеполитическую позицию, деятельность президента [Александара] Вучича и его участие в одном из заседаний СБ ООН, а также вся наша политика повлияли на лучшее понимание ситуации вокруг Косова и Метохии. На этом заседании никто не призывал другие страны признать независимость Косова, а этого никогда прежде не случалось, в основном это делают США, Великобритания, а в прошлый раз, кажется, и Германия. Вещи поменялись, но мы не можем быть довольны ситуацией", - заявил Дачич, отметив, что Приштина не только "не выполняет достигнутые договоренности", но и "отрицает их жизнеспособность".

По словам Дачича, ситуацию в Косове необходимо продолжать рассматривать в СБ ООН. Следующее заседание по Косову и Метохии пройдет в ООН в апреле 2020 года, указал министр.

Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования по факту нападения полиции самопровозглашенного Косова на сотрудников организации. Ранее ООН озвучила результаты расследования операции, проведенной косовским спецназом 28 мая, когда в ходе рейда приштинской полиции два сотрудника ООН, включая россиянина Михаила Краснощекова, получили травмы и были задержаны. Расследование признало действия полиции неправомерными и нарушающими резолюцию СБ ООН.