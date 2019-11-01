МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Посольство Израиля в Москве возобновило работу в обычном режиме после окончания забастовки . Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении диппредставительства в Facebook .

"Забастовка прекращена. С сегодняшнего дня посольство Израиля в Москве возобновляет свою работу в обычном режиме", - отметили в посольстве.

В четверг официальный представитель МИД Израиля Ницар Амер сообщил ТАСС, что все израильские посольства возобновят работу 1 ноября.

30 и 31 октября в связи с трудовым конфликтом с Минфином страны были закрыты все 103 израильских диппредставительства по всему миру, включая посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. В МИД Израиля тогда заявили, что решение изменить порядок работы диппредставительств и процедуры их финансирования наносит ущерб основополагающим инструментам функционирования ведомства и страны в целом.

В марте 2014 года были закрыты все дипмиссии Израиля, включая посольства, консульства и представительства при международных организациях, а также само министерство иностранных дел в Иерусалиме. Израильские дипломаты несколько лет добивались от правительства и Минфина улучшения условий оплаты труда. В августе 2018 года состоялась забастовка вспомогательного персонала в посольствах Израиля по всему миру.