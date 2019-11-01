Главы генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел в пятницу переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Об этом говорится в распространенном турецкой стороной заявлении.

"Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями касательно развития событий в Сирии", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что в пятницу российские и турецкие военные могут приступить к совместному патрулированию в Сирии.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.