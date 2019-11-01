В деловом центре Гонконга проходят акции против неправомерного применения силы полицией

ТАСС, 1 ноября. Демонстрация против неправомерного применения силы городской полицией проходит в деловом центре Гонконга. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post .

Тысячи офисных служащих в масках участвуют в акции в сквере Чатер-гарден. Они выступают против применения силы полицией при проведении жителями Гонконга предыдущих протестных акций, а также выражают недоверие правительству этого специального административного района КНР, который, по их мнению, "становится полицейским государством", пишет издание.

В четверг полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районах Монгкок, Сентрал и Сёнвань. Манифестанты под предлогом праздника Хэллоуин надели маски и карнавальные костюмы и планировали устроить шествие по улицам города. Демонстранты требовали расследования неправомерных действий полиции в ходе гонконгских протестов и освобождения всех задержанных участников. Правоохранительные органы сообщили о запрете данных акций и до утра пятницы перекрыли дороги, по которым планировали пройти митингующие.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на официальный отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.