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Военная операция Турции на севере Сирии
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СМИ: Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

На сирийско-турецкой границе замечены несколько десятков внедорожников

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Турция и Россия в пятницу приступили к совместному патрулированию на северо-востоке Сирии. С таким утверждением выступил телеканал Haberturk.

Он демонстрирует кадры с сирийско-турецкой границы, на которых запечатлены несколько десятков внедорожников без каких-либо опознавательных знаков. Телеканал NTV также показал кадры с несколькими бронированными автомобилями ВС Турции, которые стоят на месте.

Официального подтверждения о начале совместного российско-турецкого патрулирования на данный момент не поступило ни от Анкары, ни от Москвы.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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