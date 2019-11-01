СМИ: Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Турция и Россия в пятницу приступили к совместному патрулированию на северо-востоке Сирии. С таким утверждением выступил телеканал Haberturk.

Он демонстрирует кадры с сирийско-турецкой границы, на которых запечатлены несколько десятков внедорожников без каких-либо опознавательных знаков. Телеканал NTV также показал кадры с несколькими бронированными автомобилями ВС Турции, которые стоят на месте.

Официального подтверждения о начале совместного российско-турецкого патрулирования на данный момент не поступило ни от Анкары, ни от Москвы.