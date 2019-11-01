Рада призвала США не спешить с внесением "Азова" в список террористических организаций

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады обратились к США с просьбой провести тщательное расследование в отношении "добровольческого" полка "Азов", участвовавшего в конфликте в Донбассе, до включения его в список террористических организаций. С соответствующим письмом парламентарии обратились к главе Комитета по иностранным делам палаты депутатов Конгресса США Элиоту Энгелю, сообщила пресс-служба Рады.

"Народные депутаты Украины призвали председателя Комитета Элиота Энгеля и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование", - говорится в сообщении.

В письме, опубликованном на сайте Рады, депутаты отмечают, что ряд конгрессменов США назвали "Азов" террористической организацией "на основании непроверенных фактов". Украинские парламентарии также обратили внимание, что "с января 2015 года отдельный отряд специального назначения "Азов" является официальной структурой Национальной гвардии Украины и при выполнении боевых задач подчиняется исключительно Генштабу Вооруженных сил и МВД".

В октябре этого года 40 членов Палаты представителей Конгресса США обратились в Госдепартамент с требованием объяснить, почему "Азов" до сих пор не включен в список международных террористических организаций. "Азов" был создан под видом добровольческого формирования, в которое вошли наиболее радикальные участники "майдана", для подавления в Донбассе несогласных с государственным переворотом 2014 года на Украине. Позднее формирование легализовалось в составе МВД, получив официальную "прописку" в зоне силовой операции.

К настоящему моменту "Азов" разросся и представляет собой хорошо вооруженную часть с танками и артиллерией. Отличительной чертой "Азова" является нескрываемая симпатия к нацистским идеям. Флаг подразделения представляет собой стилизацию символа "волчий крюк". В годы Великой Отечественной войны аналогичный использовали части войск СС гитлеровской Германии.