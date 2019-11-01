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Спор вокруг Курил

В Токио сообщили, что замглавы МИД Японии и России 6 ноября обсудят мирный договор

В японском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что стороны также затронут тему совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори 6 ноября в Москве встретится со своим российским коллегой Игорем Моргуловым для обсуждения проблематики мирного договора, а также совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом сообщило в пятницу японское внешнеполитическое ведомство.

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"В ходе встречи будет проведено обсуждение вопросов, связанных с мирным договором, в том числе будет затронута тема совместной экономической деятельности на четырех северных островах (так в Японии называют российские южные Курилы - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении МИД.

Предыдущая встреча в таком формате прошла в Токио в начале сентября.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения.

30 октября на Курилы прибыла первая пилотная группа японских туристов. Поездка на острова организована в рамках согласования хозяйственной деятельности на этих территориях. Из-за погодных условий программа тура была сокращена, и японцы вернутся обратно на Хоккайдо на день раньше - 2 ноября.

Теги
ЯпонияРоссияМоргулов, Игорь ВладимировичСпор вокруг Курил
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