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Кризис на Украине
Обновлено 

В ЛНР сообщили, что завершили мероприятия по разведению сил в районе Золотого

В ЛНР добавили, что ждут информацию о ситуации с разведением на украинской стороне

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) завершила мероприятия в рамках возобновления разведения сил и средств на линии соприкосновения в районе Золотого. Об этом агентству Луганскинформцентр сообщил в пятницу руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

"Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое". Об этом было сообщено представителям [Специальной мониторинговой] миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств", - сказал он.

"Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне," - добавил Филипоненко.

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