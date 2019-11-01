Казахстан и Россия утвердили несколько проектов итоговых документов по демаркации границы

НУР-СУЛТАН, 1 ноября. /ТАСС/. Казахстанско-российская демаркационная комиссия в Алма-Ате утвердила ряд проектов итоговых документов по демаркации государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана в пятницу.

"28 октября - 1 ноября в городе Алма-Ате состоялось девяносто девятое заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии. Стороны подготовили и утвердили ряд комплектов проектов итоговых документов демаркации, а также выполнили проверку материалов полевых демаркационных работ на отдельных участках казахстанско-российской государственной границы", - говорится в сообщении.

Переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере. Следующее заседание комиссии состоится в ноябре 2019 года в Российской Федерации.

Совместная комиссия по демаркации казахстанско-российской государственной границы начала свою работу в июле 2007 года. В мае 2009 года стороны приступили к установке пограничных знаков на границе между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Процесс демаркации совместной государственной границы продолжается. Госграница между Казахстаном и РФ составляет порядка 7,5 тыс. км.