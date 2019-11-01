Президент Турции принял в Стамбуле генсека ООН

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган принял в пятницу в Стамбуле генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Встреча началась в 10:45 по местному времени (совпадает с мск) и продлилась не менее часа. Она проходила во дворце Вахтеддин в закрытом для прессы режиме.

В переговорах принимали участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава комитета по внешним связям парламента Турции Волкан Бозкыр. Последнего Анкара предлагает назначить на пост председателя следующей, 75-й, по счету Генеральной Ассамблеи ООН.