СМИ: власти Сербии рассматривают возможность покупки систем С-400 в кредит

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Сербские власти изучают возможность покупки в долгосрочный кредит российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщило в пятницу издание " Вечерне новости " со ссылкой на собственный источник.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Военное и государственное руководство Сербии впечатлилось эффективностью системы С-400 [на недавних учениях "Славянский щит - 2019" с участием российских военнослужащих], и не исключено, что в ближайшие месяцы пройдут переговоры с Москвой о приобретении этой системы ПВО в кредит на долгий период", - пишет издание.

Газета отмечает, что в ходе учений 14 сербских самолетов изображали условного противника. Все они были условно сбиты за неполные три минуты комплексом С-400, которому для этого понадобилось 26 ракет.

Издание также напоминает, что группа сербских офицеров уже прошла обучение в России эксплуатации С-400.

Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит - 2019" проводились впервые и состояли из двух этапов. Первый этап был проведен в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России. Во втором этапе на территории Сербии в совместных учениях приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России, а также зенитных ракетных комплексов "Нева-М1Т" и "Куб-М" военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

В ходе проведения учения "Славянский щит - 2019" отрабатывались вопросы взаимодействия подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.