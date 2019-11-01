СМИ: власти Сербии рассматривают возможность покупки систем С-400 в кредит

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Сербские власти изучают возможность покупки в долгосрочный кредит российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщило в пятницу издание "Вечерне новости" со ссылкой на собственный источник.
"Военное и государственное руководство Сербии впечатлилось эффективностью системы С-400 [на недавних учениях "Славянский щит - 2019" с участием российских военнослужащих], и не исключено, что в ближайшие месяцы пройдут переговоры с Москвой о приобретении этой системы ПВО в кредит на долгий период", - пишет издание.
Газета отмечает, что в ходе учений 14 сербских самолетов изображали условного противника. Все они были условно сбиты за неполные три минуты комплексом С-400, которому для этого понадобилось 26 ракет.
Издание также напоминает, что группа сербских офицеров уже прошла обучение в России эксплуатации С-400.
Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит - 2019" проводились впервые и состояли из двух этапов. Первый этап был проведен в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России. Во втором этапе на территории Сербии в совместных учениях приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России, а также зенитных ракетных комплексов "Нева-М1Т" и "Куб-М" военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.
В ходе проведения учения "Славянский щит - 2019" отрабатывались вопросы взаимодействия подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.