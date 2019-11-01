Призраки прошлого: кто нападает на евреев в Европе?

Призраки прошлого не отпускают Старый Свет. Социологический опрос, проведенный немецкой медиагруппой ARD в октябре, показал, что антисемитизм в Евросоюзе становится все заметнее. Число граждан Германии, признающих его рост, увеличилось с 40% в 2018 году до 59% в 2019-м. В среде самих евреев встревоженных еще больше. По данным "Евробарометра", 89% из них убеждены, что юдофобия прогрессирует. А 38% допускают эмиграцию из ЕС, поскольку более не чувствуют себя в безопасности. Страх носить кипу

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Измерением антисемитизма в Европе занимаются как частные некоммерческие организации (самая известная — Community Security Trust, CST), так и государственные структуры. Мониторинг затрагивает уголовную хронику, случаи хулиганства, административные преступления, а также выступления в Сети. Совокупно речь идет о тысячах антисемитских инцидентов за год. В конце 2010-х обозначилась тенденция к их росту. Во Франции в 2018 году актов юдофобии насчитали на 74% больше, чем в 2017-м, в Германии — на 20%, в Великобритании — на 10%. Возрастает (в других случаях — стабильно не снижается) число прямых нападений на евреев. В ФРГ за 2018 год количество таких инцидентов увеличилось на 60% — с 37 до 62. В октябре 2019 года произошло первое с 1970-х нападение на синагогу в Германии. Ультраправый радикал Штефан Баллиет попробовал ворваться в иудейский дом молитвы города Галле на религиозный праздник Йом-Кипур. Не сумев справиться с оградой, преступник сорвал злость на посторонних: 40-летней женщине и посетителе турецкого ресторана. После ареста у Баллиета обнаружили неонацистскую литературу. Террорист вдохновлялся примером своего единомышленника Брентона Тарранта, совершившего в марте 2019-го массовое убийство в мечети Крайстчерча в Новой Зеландии. Во Франции за самое известное антисемитское преступление последних лет судят не ультраправого, а мусульманина. По версии следствия, Ясин Михуб расправился с 85-летней Мирей Кнолль, спасшейся в годы Второй мировой войны от отправки в нацистский концлагерь. По утверждению соучастника преступления, во время убийства Михуб выкрикивал "Аллах акбар!", а в своих действиях руководствовался теориями заговора. Впрочем, существует и другая версия произошедшего — бытовая. Свастика, отбрасывающая тень Рост числа антисемитских инцидентов побуждает европейских политиков реагировать. Виновными чаще всего называют ультраправых экстремистов. По данным правительства Германии, на их счету 90% юдофобских актов, зафиксированных в последние годы. Часто вспоминают о массовом убийстве евреев в синагоге американского Питтсбурга осенью 2018 года — преступником тогда оказался белый экстремист Роберт Боуэрс, называвший своих жертв "детьми дьявола".

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Связывая воедино случаи Баллиета и Боуэрса, в Германии выдвигают обвинения против националистической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и особенно лидера ее крайнего крыла Бьорна Хеке, известного критикой мемориалов памяти Холокоста. В октябре министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман назвал Хеке ​​​​​​"пироманом", раздувающим угасшую ненависть, и посчитал морально ответственным за нападение в Галле. Однако в самой АдГ, не признающей себя крайне правой партией, эти обвинения называют клеветническими. Профессор Страсбургского университета, автор книги "Джихадизм: возвращение понятия жертвы" Жером Рогозински рассказал ТАСС, что, по его мнению, фашистский "ключ" к загадке роста антисемитизма более важен, чем исламистский. "Речь идет о нападениях, которые вписываются в общий контекст роста расизма, ксенофобии, нетерпимости к меньшинствам разного рода — от этнических до религиозных. При этом следует отметить, что самые смертоносные атаки из произошедших на Западе в последние годы — дело рук не радикально настроенных мусульман, а антисемитов крайне правых взглядов", — считает Рогозински. Ветер, дующий с Востока Объяснять рост антисемитизма действиями неонацистов — выбор, который делают не все. В 2018 году социологи CST зафиксировали связь между всплесками юдофобских инцидентов в Великобритании и столкновениями между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Чем резче обострялась ситуация на Ближнем Востоке, тем чаще под угрозой оказывались евреи, живущие в Соединенном Королевстве. Динамика, явно указывающая на зачинщиков из местной мусульманской общины.

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Общеевропейский опрос, проведенный в декабре 2018 года, предоставил слово самим пострадавшим евреям. Как выяснилось, 41% из них опознал в своих обидчиках выходцев из Ближнего Востока. Исследование, проведенное Университетом Билефельда, усилило это впечатление. 81% физических атак и 62% словесных выпадов против евреев в ФРГ совершается мусульманами — обнаружили ученые. Сведения социологов не всегда согласуются с полицейской статистикой, указывающей главным образом на ультраправых. Немецкий политический активист Артур Абрамович из объединения "Евреи АдГ" попробовал разрешить это противоречие в разговоре с ТАСС. "В том, что касается криминальных сводок, подсчет часто ведется по формальным критериям. Так, например, нацистский жест-приветствие "зиг хайль", которым "отметился" афганец на празднике Октоберфест в Мюнхене в прошлом году, отнесли на счет неонацистов, хотя сам виновник — мусульманин", — приводит пример Абрамович. По его словам, ношение кипы в Германии увеличивает риск столкнуться с неприятностями вплоть до прямого насилия. "Только за три последних месяца несколько случаев: в Мюнхене семье ортодоксальных евреев наплевали в лицо, в Гамбурге напали на главного раввина города Шломо Быстрицкого, в Берлине — на Иегуду Тайхталя, а в Потсдаме — на моего друга Марвина Ганца. За несколько дней до нападения на синагогу в Галле вооруженный сириец пробовал совершить нечто подобное — атаковать синагогу в Берлине. У этих преступлений есть нечто общее: они все на совести радикализовавшихся мусульман", — перечисляет Абрамович. Бросить Париж из-за антисемитов

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