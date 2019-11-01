Призраки прошлого: кто нападает на евреев в Европе?

Призраки прошлого не отпускают Старый Свет. Социологический опрос, проведенный немецкой медиагруппой ARD в октябре, показал, что антисемитизм в Евросоюзе становится все заметнее. Число граждан Германии, признающих его рост, увеличилось с 40% в 2018 году до 59% в 2019-м. В среде самих евреев встревоженных еще больше. По данным "Евробарометра", 89% из них убеждены, что юдофобия прогрессирует. А 38% допускают эмиграцию из ЕС, поскольку более не чувствуют себя в безопасности.
Страх носить кипу
Измерением антисемитизма в Европе занимаются как частные некоммерческие организации (самая известная — Community Security Trust, CST), так и государственные структуры. Мониторинг затрагивает уголовную хронику, случаи хулиганства, административные преступления, а также выступления в Сети. Совокупно речь идет о тысячах антисемитских инцидентов за год. В конце 2010-х обозначилась тенденция к их росту. Во Франции в 2018 году актов юдофобии насчитали на 74% больше, чем в 2017-м, в Германии — на 20%, в Великобритании — на 10%. Возрастает (в других случаях — стабильно не снижается) число прямых нападений на евреев. В ФРГ за 2018 год количество таких инцидентов увеличилось на 60% — с 37 до 62. В октябре 2019 года произошло первое с 1970-х нападение на синагогу в Германии. Ультраправый радикал Штефан Баллиет попробовал ворваться в иудейский дом молитвы города Галле на религиозный праздник Йом-Кипур. Не сумев справиться с оградой, преступник сорвал злость на посторонних: 40-летней женщине и посетителе турецкого ресторана. После ареста у Баллиета обнаружили неонацистскую литературу. Террорист вдохновлялся примером своего единомышленника Брентона Тарранта, совершившего в марте 2019-го массовое убийство в мечети Крайстчерча в Новой Зеландии.
Во Франции за самое известное антисемитское преступление последних лет судят не ультраправого, а мусульманина. По версии следствия, Ясин Михуб расправился с 85-летней Мирей Кнолль, спасшейся в годы Второй мировой войны от отправки в нацистский концлагерь. По утверждению соучастника преступления, во время убийства Михуб выкрикивал "Аллах акбар!", а в своих действиях руководствовался теориями заговора. Впрочем, существует и другая версия произошедшего — бытовая.
Свастика, отбрасывающая тень
Рост числа антисемитских инцидентов побуждает европейских политиков реагировать. Виновными чаще всего называют ультраправых экстремистов. По данным правительства Германии, на их счету 90% юдофобских актов, зафиксированных в последние годы. Часто вспоминают о массовом убийстве евреев в синагоге американского Питтсбурга осенью 2018 года — преступником тогда оказался белый экстремист Роберт Боуэрс, называвший своих жертв "детьми дьявола".
Связывая воедино случаи Баллиета и Боуэрса, в Германии выдвигают обвинения против националистической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и особенно лидера ее крайнего крыла Бьорна Хеке, известного критикой мемориалов памяти Холокоста. В октябре министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман назвал Хеке "пироманом", раздувающим угасшую ненависть, и посчитал морально ответственным за нападение в Галле. Однако в самой АдГ, не признающей себя крайне правой партией, эти обвинения называют клеветническими. Профессор Страсбургского университета, автор книги "Джихадизм: возвращение понятия жертвы" Жером Рогозински рассказал ТАСС, что, по его мнению, фашистский "ключ" к загадке роста антисемитизма более важен, чем исламистский. "Речь идет о нападениях, которые вписываются в общий контекст роста расизма, ксенофобии, нетерпимости к меньшинствам разного рода — от этнических до религиозных. При этом следует отметить, что самые смертоносные атаки из произошедших на Западе в последние годы — дело рук не радикально настроенных мусульман, а антисемитов крайне правых взглядов", — считает Рогозински.
Ветер, дующий с Востока
Объяснять рост антисемитизма действиями неонацистов — выбор, который делают не все. В 2018 году социологи CST зафиксировали связь между всплесками юдофобских инцидентов в Великобритании и столкновениями между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Чем резче обострялась ситуация на Ближнем Востоке, тем чаще под угрозой оказывались евреи, живущие в Соединенном Королевстве. Динамика, явно указывающая на зачинщиков из местной мусульманской общины.
Общеевропейский опрос, проведенный в декабре 2018 года, предоставил слово самим пострадавшим евреям. Как выяснилось, 41% из них опознал в своих обидчиках выходцев из Ближнего Востока. Исследование, проведенное Университетом Билефельда, усилило это впечатление. 81% физических атак и 62% словесных выпадов против евреев в ФРГ совершается мусульманами — обнаружили ученые. Сведения социологов не всегда согласуются с полицейской статистикой, указывающей главным образом на ультраправых. Немецкий политический активист Артур Абрамович из объединения "Евреи АдГ" попробовал разрешить это противоречие в разговоре с ТАСС. "В том, что касается криминальных сводок, подсчет часто ведется по формальным критериям. Так, например, нацистский жест-приветствие "зиг хайль", которым "отметился" афганец на празднике Октоберфест в Мюнхене в прошлом году, отнесли на счет неонацистов, хотя сам виновник — мусульманин", — приводит пример Абрамович.
По его словам, ношение кипы в Германии увеличивает риск столкнуться с неприятностями вплоть до прямого насилия. "Только за три последних месяца несколько случаев: в Мюнхене семье ортодоксальных евреев наплевали в лицо, в Гамбурге напали на главного раввина города Шломо Быстрицкого, в Берлине — на Иегуду Тайхталя, а в Потсдаме — на моего друга Марвина Ганца. За несколько дней до нападения на синагогу в Галле вооруженный сириец пробовал совершить нечто подобное — атаковать синагогу в Берлине. У этих преступлений есть нечто общее: они все на совести радикализовавшихся мусульман", — перечисляет Абрамович.
Бросить Париж из-за антисемитов
В 2018 году в медийном пространстве Франции разорвалась бомба: 300 деятелей политики, науки и искусства во главе с экс-президентом Николя Саркози подписали воззвание против "нового антисемитизма", опубликованное в издании Le Parisien. Термин, быстро прижившийся в политическом сленге, обозначает юдофобию выходцев из исламского мира. По мнению Саркози и его единомышленников Жерара Депардьё, Шарля Азнавура, бывшего главного редактора Charlie Hebdo Филиппа Валя, элита Франции игнорирует это новое измерение этнической ненависти ради более удобной борьбы против правого радикализма. Такой подход, посчитали подписавшиеся, отзывается непониманием в предместьях Парижа, где радикализовавшиеся мусульмане и евреи оказываются лицом к лицу. "10% наших сограждан, евреев столичного региона — 50 тыс. человек — за последние годы вынуждены были съехать, поскольку более не чувствовали себя в безопасности", — утверждается в тексте, где это переселение объясняется взаимонепониманием с мусульманами и называется "тихой этнической чисткой". Подписавшие полемический текст знаменитости призвали мусульман пойти евреям навстречу: официально предать забвению строки из Корана, якобы подстегивающие антисемитские чувства. Предложение посчитали провокационным. Ответом на кампанию стали публичные выступления тех, кто уверен: старый, фашистский антисемитизм гораздо опаснее "нового" — и бороться надо прежде всего с первым.
Пока во Франции и Германии спорят, кто больше виноват в распространении юдофобии, под ударом оказывается Всемирная сеть. С 2017 года в Германии и с 2019-го во Франции действуют законы, предусматривающие астрономические штрафы для соцсетей, оставляющих на месте экстремистский контент. В 2019 году, выступая на еврейском форуме, президент Франции Эмманюэль Макрон посетовал, что имеющихся мер недостаточно: Twitter, по его словам, удаляет недопустимые сообщения слишком медленно. После нападения на синагогу в Галле в ФРГ намерены еще более ужесточить онлайн-регулирование: обязать соцсети информировать о разжигании розни онлайн и при необходимости передавать IP-адреса полиции. Введение ограничений на общение в Сети и становится официальным ответом на рост антисемитизма в Европе.
Игорь Гашков