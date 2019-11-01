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СМИ: премьер Болгарии подвергся критике Запада из-за учений С-400 в Сербии

По данным газеты "Вечерне новости", Бойко Борисов личной подписью разрешил пролет в Сербию российского самолета, доставлявшего комплексы С-400

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов "разозлил партнеров" с Запада, разрешив российским самолетам доставить комплексы С-400 в Сербию через территорию Болгарии. Об этом сообщило в пятницу издание "Вечерне новости".

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Издание считает, что НАТО может помешать доставке уже купленного комплекса "Панцирь-С" на территорию Сербии. По сведениям газеты, эти опасения Белграда небеспочвенны, поскольку Болгария подверглась жестокой критике союзников по НАТО за то, что разрешила российскому самолету, доставившему С-400 и "Панцирь-С" на учения "Славянский щит", пролететь через свою территорию.

Как отмечает "Вечерне новости", значительную роль в доставке российского оружия на учения сыграл болгарский премьер Бойко Борисов. Предположительно, он личной подписью разрешил пролет российского самолета в Сербию, что вызвало серьезные претензии к нему в западных кругах, сообщает издание. По информации газеты, за учениями "Славянский щит" из воздушного пространства Боснии и Герцеговины на протяжении двух дней наблюдали два самолета НАТО - B-350 и Global 6000.

Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит - 2019" проводились впервые и состояли из двух этапов. Первый этап был проведен в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России.

Во втором этапе на территории Сербии в совместных учениях приняли участие подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России, а также зенитные ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М" ВВС и ПВО Сербии.

В ходе учений "Славянский щит - 2019" отрабатывались вопросы взаимодействия подразделений ПВО ВКС РФ и ВВС Республики Сербия.

Теги
БолгарияРоссияСербия
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