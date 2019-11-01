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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: спецпредставитель Южной Кореи может обсудить в Москве денуклеаризацию КНДР

По данным агентства Yonhap, приезд Ли До Хуна состоится на фоне приостановившихся переговоров КНДР и США о денуклеаризации

ТАСС, 1 ноября. Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун на следующей неделе может встретиться в Москве с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым для обсуждения денуклеаризации КНДР. Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По данным агентства, в ходе встречи также могут быть подняты другие вопросы безопасности на Корейском полуострове. Кроме того, южнокорейский спецпредставитель примет участие в Московской конференции по нераспространению, которая состоится 7-9 ноября.

Приезд Ли До Хуна в Москву, как отмечает агентство, состоится на фоне приостановившихся переговоров КНДР и США о денуклеаризации.

5 октября в Швеции между США и КНДР состоялись рабочие переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, однако встреча закончилась безрезультатно. Стороны по-разному оценили ее исход. В частности, глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров. В свою очередь в Госдепартаменте США эти консультации охарактеризовали как конструктивные. Американские представители также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР.

Теги
СШАКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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