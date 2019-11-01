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Кризис на Украине

В Киеве заявили, что дата разведения сил в Петровском будет пересмотрена

Причиной такого решения министр обороны Украины назвал обстрелы, произошедшие 30 октября

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Дата разведения сил и средств в Петровском, которое президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 4 ноября, будет пересмотрена из-за обстрелов 30 октября. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Да, обстрелы [в районе Петровского] были 30 октября, поэтому мы ожидаем пересмотра сроков разведения", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Процесс разведения войск на участке "Петровское - Богдановка" должен был состояться с 9 по 11 октября 2019 года в соответствии с планом-графиком, утвержденным контактной группой 1 октября. Однако, мероприятие было сорвано по вине украинской стороны.

Согласно рамочному решению, село Петровское (ДНР) входит в перечень пилотных участков (также Золотое и Станица Луганская - оба ЛНР) разведения сил и средств в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон в Петровском и Золотом были разведены еще в октябре 2016 года. Но впоследствии ВСУ вновь вернулись свои позиции. С тех пор Донецк требует от Киева восстановить паритет и вывести войска из этих зон.

29 октября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы, в ходе которого была определена, но не названа новая дата устранения нарушений в Петровском. В четверг Зеленский заявил, что разведение должно начаться 4 ноября при условии сохранения режима тишины.

В пятницу, 1 ноября, состоялся развод сил и средств на другом пилотном участке - в Золотом. Ранее, в конце июня, развод войск конфликтующих сторон состоялся в Станице Луганской.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичЗагороднюк, Андрей Павлович
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