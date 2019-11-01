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Начало процедуры импичмента Трампа

Опрос: почти 50% американцев поддерживают импичмент Трампа

Cреди респондентов-демократов число тех, кто поддерживает отстранение президента США от власти составляет 82%

ТАСС, 1 ноября. Около 49% американцев поддерживают импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют итоги опубликованного в пятницу социологического опроса, проведенного телекомпанией ABC совместно с газетой The Washington Post.

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Как следует из результатов исследования, среди респондентов-демократов число тех, кто поддерживает отстранение Трампа от власти составляет 82%. Среди республиканцев данная цифра составляет лишь 18%. При этом 47% участников опроса выступают против процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Кроме того, 66% респондентов считают, что поведение Трампа не соответствует занимаемой им должности, свидетельствуют результаты опроса. 50% опрошенных полагают, что Трамп использует президентство ради собственной выгоды. В целом деятельность Трампа на посту главы американской администрации одобряют лишь 38% респондентов.

Опрос, в котором приняли участие более 1 тыс. человек, проводился с 27 по 30 октября. Погрешность результатов составляет около 3,7 процентного пункта.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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