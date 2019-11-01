Первое совместное патрулирование России и Турции в Сирии продлилось четыре часа

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает в пятницу Министерство национальной обороны Турции.

"Турецкие и российские подразделения при участии БПЛА, как и было запланировано, завершили первое совместное патрулирование в регионе Дербисия <...> Турецкие и российские подразделения осуществили патрулирование на расстоянии 10 км [от границы Турции вглубь Сирии] и преодолели дистанцию в 87 километров", - отмечается в коммюнике.

По данным телеканала NTV, патрулирование к востоку от реки Евфрат началось в районе 12:00 по местному времени (совпадает с московским) и длилось приблизительно четыре часа.

В оборонном ведомстве также сообщили, что патрулирование проводилось между сирийскими населенными пунктами Рас-эль-Айн и Камышлы.

Кроме того, газета Milliyet со ссылкой на источники в военных кругах пишет, что совместное патрулирование в ближайшие дни будет проводиться и в других сирийских регионах. Однако издание не уточняет, о каких конкретно регионах идет речь.