В МИД Испании опровергли сообщения о возможных санкциях США против Мадрида из-за Венесуэлы

МАДРИД, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Испании опровергли информацию о том, что США планируют введение санкций против королевства из-за Венесуэлы. Об этом сообщили в пятницу в МИД Испании.

По данным ведомства, министерство "опровергает, что Госдепартамент США поднимал вопрос о каких-либо мерах в отношении Испании из-за Венесуэлы". "После контактов как с властями США в Вашингтоне, так и с посольством США в Мадриде правительство может отрицать, что такая мера планировалась", - добавили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Испания и Соединенные Штаты поддерживают тесные отношения и продолжат работать ради общих интересов. В МИД королевства также уточнили, что обе страны выступают за скорое урегулирование кризиса в Венесуэле.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций в отношении Банка Испании (Центробанка королевства), поскольку он якобы оказывает услуги представителям администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам источников СМИ, некоторые американские официальные лица полагают, что Мадуро и его сторонники хранят средства в Банке Испании. Это якобы позволяет им обходить введенные Вашингтоном санкции. Как отмечалось в публикации, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс ранее требовал от Мадрида лишить венесуэльское руководство возможности переводить средства в Испанию.

Как подчеркивалось в публикации, Вашингтон полагает, что испанские власти препятствуют наращиванию давления на Мадуро со стороны Евросоюза. Недовольство у американской стороны также вызвал отказ Испании экстрадировать в США бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. В США его обвиняют в финансировании незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии". Ее США считают террористической организацией.

О ситуации в Венесуэле

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.