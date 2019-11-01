Эксперт рассказал, что помешает армии США быстро сменить калибр

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы США в ближне- и среднесрочной перспективе не смогут сменить основной калибр к стрелковому оружию 5,56 мм из-за физических характеристик боеприпасов и экономической целесообразности. Таким мнением поделился с ТАСС в пятницу главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее портал "Популярная механика" сообщил, что Пентагон планирует создавать оружие нового поколения в калибре 6,8 мм вместо 5,56 мм для успешного пробития новых российских и китайских бронежилетов.

"Поражающее действие боеприпаса, оно же характеризуется не только пробивной способностью. [Необходимо оценить], какое останавливающее действие, какой раневой канал, какая раневая полость - это только действие боеприпаса. А как он на траектории себя ведет, насколько он устойчив, в том числе к атмосферным явлениям - это еще один аспект, - считает Мураховский. - Все упирается в базовые физические характеристики: боеприпасы подошли к своему пределу того, что может обеспечить метание баллиститными порохами, вот и все".

Кроме того, как отмечает эксперт, помимо свойств самого боеприпаса, переход на новый калибр затратен с экономической точки зрения. "Стоимость перевода стрелковой отрасли на этот калибр, [создание] мобилизационных запасов... Расход боеприпасов большой войны - миллиарды штук в год. Когда была холодная война, и все делалось для победы капитализма, тогда с 7,62 мм перешли на 5,56 мм по всей НАТО. На какие деньги они будут переходить на новый калибр?", - задается вопросом эксперт.

Кроме того, заявленная цель - поражение современной индивидуальной бронезащиты России и Китая - уже решена в существующих калибрах. "Для 5,56 мм есть патрон, который "шьет" любые бронежилеты на дистанции полкилометра", - говорит Мураховский, добавляя при этом, что "стоимость его запредельная, потому что сердечник из карбида вольфрама", и в связи с этим он не может быть массовым.

По мнению Мураховского, работа над сменой стрелкового калибра - это одна из тех программ, которая вряд ли приведет к результату в обозримом будущем. "Еще с лейтенантских времен помню все эти "некст-дженерейшн" (Next Generation Squad Weapon, нынешняя программа по разработке вооружения нового поколения для пехоты - прим. ТАСС). Что там только не пробовали: и 4,7 мм калибр, и безгильзовые боеприпасы, и реактивные пули. Эта история будет вечной", - добавил в заключение эксперт.

Вопрос смены калибра

Ранее Минобороны США обнародовало подробности национальной программы перевооружения Next Generation Squad Weapons. В русле этой кампании основной стрелковый калибр 5,56 мм в армии Соединенных Штатов будет заменен на боеприпасы калибра 6,8 мм.

В опубликованном в феврале сборнике Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России рассматривалась возможность отказа от патронов калибра 5,45 мм, используемых в автоматах АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения российской армии. По мнению коллектива авторов из 3-го ЦНИИ российского военного ведомства, в перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в современных средствах индивидуальной защиты.