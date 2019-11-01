Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт рассказал, что помешает армии США быстро сменить калибр

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский оценил характеристики стрелкового оружия

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы США в ближне- и среднесрочной перспективе не смогут сменить основной калибр к стрелковому оружию 5,56 мм из-за физических характеристик боеприпасов и экономической целесообразности. Таким мнением поделился с ТАСС в пятницу главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее портал "Популярная механика" сообщил, что Пентагон планирует создавать оружие нового поколения в калибре 6,8 мм вместо 5,56 мм для успешного пробития новых российских и китайских бронежилетов.

"Поражающее действие боеприпаса, оно же характеризуется не только пробивной способностью. [Необходимо оценить], какое останавливающее действие, какой раневой канал, какая раневая полость - это только действие боеприпаса. А как он на траектории себя ведет, насколько он устойчив, в том числе к атмосферным явлениям - это еще один аспект, - считает Мураховский. - Все упирается в базовые физические характеристики: боеприпасы подошли к своему пределу того, что может обеспечить метание баллиститными порохами, вот и все".

Кроме того, как отмечает эксперт, помимо свойств самого боеприпаса, переход на новый калибр затратен с экономической точки зрения. "Стоимость перевода стрелковой отрасли на этот калибр, [создание] мобилизационных запасов... Расход боеприпасов большой войны - миллиарды штук в год. Когда была холодная война, и все делалось для победы капитализма, тогда с 7,62 мм перешли на 5,56 мм по всей НАТО. На какие деньги они будут переходить на новый калибр?", - задается вопросом эксперт.

Кроме того, заявленная цель - поражение современной индивидуальной бронезащиты России и Китая - уже решена в существующих калибрах. "Для 5,56 мм есть патрон, который "шьет" любые бронежилеты на дистанции полкилометра", - говорит Мураховский, добавляя при этом, что "стоимость его запредельная, потому что сердечник из карбида вольфрама", и в связи с этим он не может быть массовым.

По мнению Мураховского, работа над сменой стрелкового калибра - это одна из тех программ, которая вряд ли приведет к результату в обозримом будущем. "Еще с лейтенантских времен помню все эти "некст-дженерейшн" (Next Generation Squad Weapon, нынешняя программа по разработке вооружения нового поколения для пехоты - прим. ТАСС). Что там только не пробовали: и 4,7 мм калибр, и безгильзовые боеприпасы, и реактивные пули. Эта история будет вечной", - добавил в заключение эксперт.

Вопрос смены калибра

Ранее Минобороны США обнародовало подробности национальной программы перевооружения Next Generation Squad Weapons. В русле этой кампании основной стрелковый калибр 5,56 мм в армии Соединенных Штатов будет заменен на боеприпасы калибра 6,8 мм.

В опубликованном в феврале сборнике Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России рассматривалась возможность отказа от патронов калибра 5,45 мм, используемых в автоматах АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения российской армии. По мнению коллектива авторов из 3-го ЦНИИ российского военного ведомства, в перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в современных средствах индивидуальной защиты.

Теги
СШАРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Конференция ООН по климату вместо Чили пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС