Reuters: полиция Вьетнама задержала двух человек по делу о гибели 39 мигрантов в Эссексе

ТАСС, 1 ноября. Вьетнамская полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов Вьетнама.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук 26 октября распорядился провести расследование в связи с возможным незаконным перемещением людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с соответствующими британскими службами для установления личностей погибших. Нгуен Суан Фук указал, что первые результаты проверок должны быть представлены уже 5 ноября.

Местная полиция, отмечает Reuters, начала уголовное расследование в связи с обнаружением тел 39 мигрантов в Эссексе после того, как десять вьетнамских семей объявили о пропаже своих родственников, высказав опасения, что они могут оказаться среди обнаруженных в английском графстве погибших. По данным полиции, несколько человек также были вызваны для дачи показаний по данному делу. Отмечается, что в ходе расследования будут также изучены материалы по нескольким похожим инцидентам, которые произошли за последние пять лет.

23 октября в английском графстве Эссекс полиция обнаружила рефрижератор с телами 39 мигрантов, погибших из-за переохлаждения, поскольку температура внутри грузовика составляла минус 25 градусов. Грузовик прибыл в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

В настоящий момент под стражей остаются двое подозреваемых в причастности к гибели мигрантов. 26 октября полиция Ирландии задержала в Дублине мужчину, доставившего прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Еще 23 октября в Эссексе задержали водителя грузовика - 25-летнего жителя Северной Ирландии Мориса Робинсона, доставившего прицеп в Грейс из порта Перфлит. Пока что только Робинсону были предъявлены обвинения. Еще трое задержанных были освобождены под залог до середины ноября.